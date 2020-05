Officiel - Nice ne lève pas son option d'achat pour Adam Ounas !

L'OGC Nice continue ses annonces ! Après avoir annoncé les retours de Moussa Wagué et Riza Durmisi dans leur club respectif, le GYM a officialisé le départ d'Adam Ounas, prêté par le Napoli depuis le début de la saison. Le milieu offensif algérien de 23 ans, qui a subi plusieurs blessures durant la saison, est apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot niçois, pour 4 buts et 4 passes décisives. "L’OGC Nice salue sa contribution dans l’obtention de la 5e place en 2019/20 et lui souhaite de rencontrer beaucoup de réussite" est-il écrit dans le communiqué. L'option d'achat était estimée à 25 millions d'euros.

