Officiel - Nico Gaitan rebondit au Portugal

En fin de contrat avec le LOSC, Nico Gaitán (32 ans) quitte le club seulement six mois après son arrivée. Le milieu offensif argentin s'est engagé avec Braga (3ème la saison passée de Liga NOS) jusqu'en 2021, avec une saison supplémentaire en option. Avec Lille, à cause de l'arrêt prématuré du championnat, il ne totalise que 50 minutes de jeu en Ligue 1.

