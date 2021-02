Officiel - Nicolas Anelka est le nouveau directeur sportif du Hyères FC

Après avoir longtemps convoité le poste de président de l'Olympique de Marseille dans un projet de rachat avec Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal est finalement devenu le propriétaire du Hyères Football Club.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Nicolas Anelka l'a rejoint ce mercredi et devient le nouveau directeur sportif du club qui évolue aujourd'hui en National 2.

