Officiel - Nicolas Gaitan à la relance au LOSC

Nicolas Gaitan va terminer la saison à Lille, où il s'est engagé pour les six prochains mois. La suite d'un parcours tumultueux pour le joueur argentin ces dernières années.

Drôle de recrue à Lille. Très discret sur ce mercato hivernal (aucune arrivée jusqu’à aujourd’hui), le club nordiste a pris le pari de relancer Nicolas Gaitan (31 ans), qui s’est engagé ce vendredi libre de tout contrat, pour les six prochains mois. Il s'agit de la deuxième recrue de la journée pour les vices-champions de France en titre, qui ont confirmé quelques minutes plus tôt l'arrivée de Jean Onana, officialisée ce matin par son ancien club du Leixoes.

"Je suis très heureux d’être ici à Lille et d’avoir l’opportunité de porter ce maillot", a réagi Gaitan dans des propos retranscrits sur le site officiel du LOSC. "Il y a ici de l’ambition, des joueurs intéressants et c’est ce qui m’a convaincu de venir. Je suis à un moment de ma carrière où je peux apporter mon expérience aux autres. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour atteindre les objectifs du club."

Gaitan revient en Europe deux ans après

Le feu-follet argentin (19 sélections, 2 buts), qui s’était fait une réputation en Europe lors de son passage au Benfica Lisbonne, entre 2010 et 2016, a quelque peu disparu des radars depuis deux ans et son départ de l’Atlético de Madrid pour le Dalian Yifang. Resté un peu plus d’un an en Chine, où il n’a pas vraiment brillé (2 buts en 30 matchs), il avait traversé la planète en mars dernier pour rejoindre le Chicago Fire, en Major League Soccer. Sa pige dans l’Illinois fut à peine plus reluisante (4 buts en 28 matchs) et Gaitan s’était retrouvé libre au début de l’année. C’est donc dans le nord de la France que son périple va se poursuivre.