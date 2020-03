Officiel - Nicolas Holveck nouveau président du Stade Rennais

Nicolas Holveck a été nommé ce mercredi nouveau président du Stade Rennais. Il succède à Olivier Létang, dont l'éviction surprise a eu lieu il y a un mois et demi.

Olivier Létang a un successeur. Jacques Delanoë, qui assurait l'intérim depuis un mois et demi, va pouvoir reprendre son poste de président du conseil d'administration, puisqu'un nouveau président exécutif vient d'être nommé à la tête du Stade Rennais, en la personne de Nicolas Holveck. Cette arrivée n'a rien d'une surprise, puisqu'elle était pressentie depuis plusieurs semaines déjà.

Âgé de 48 ans, Holveck a commencé sa carrière de dirigeant à Nancy, en gravissant les échelons du club lorrain après y avoir mis le pied comme simple stagiaire en 1997. Depuis 2014, il était dans l'organigramme de l'AS Monaco, où il officiait en tant que directeur général adjoint. Il y a rompu son contrat en février dernier, peu de temps après l'éviction surprise de Létang.

Un directeur du recrutement encore attendu

"C’est une très grande fierté d’avoir été choisi par MM François et François-Henri Pinault pour devenir Président Exécutif du Stade Rennais F.C", se réjouit Holveck dans des propos relayés sur le communiqué du SRFC. "J’arrive dans des circonstances très particulières mais dans l’une des périodes les plus fastes de sa longue histoire." Le club breton est 3e de Ligue 1 après 28 journées et en course pour arracher sa première accession à la Champions League.

Le nouveau président rennais sera aidé dans sa tâche par Didier Roudet, directeur général adjoint, mais un directeur du recrutement est encore attendu dans son staff, dans les prochains jours. Alors que le nom de Florian Maurice (Lyon) avait circulé, c'est Gilles Grimandi qui tiendrait la corde depuis peu...