Officiel - Niels Nkounkou s'engage à Everton

Comme annoncé un peu plus tôt ce matin, Niels Nkounkou (19 ans) vient de s'engager avec Everton pour trois ans (+ une en option). Les Toffees ont raflé la mise pour le jeune latéral gauche formé à l'OM, malgré la concurrence de Leipzig et de la Juventus Turin. Il quitte l'OM libre à la fin de son contrat aspirant.

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.



Welcome to #EFC, Niels! 💙