Officiel - Nike nouvel équipementier de Liverpool !

Ce début d'année rime avec renouveau pour les Reds de Liverpool. Sur le terrain, Salah et ses coéquipiers n'ont rien changé et continuent de gagner. C'est au niveau de leur équipementier qu'il y a du mouvement. En octobre dernier, le club de la Mersey avait remporté sa bataille juridique avec la marque New Balance, son équipementier actuel, signifiant que les Reds étaient alors dans leur droit d'accepter une offre de Nike intervenue à pareille époque. Or, ce mardi matin, le club a officialisé la signature de son partenariat avec la marque à la virgule dans un communiqué.

"Notre maillot emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité. Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille Liverpool FC en tant que nouvel équipementier et nous nous attendons à ce qu’ils soient un partenaire incroyable pour le club, à la fois en Angleterre, mais aussi dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans. En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer aux fans de nouveaux produits passionnants" a expliqué Billy Hogan, le directeur général et commercial de Liverpool. Le premier maillot conçu par Nike pour les champions d'Europe en titre sera dévoilé le 1er juin prochain, date à laquelle leur contrat débutera.