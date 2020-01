Officiel - Nîmes envoie Théo Sainte-Luce en National

Théo Sainte-Luce, qui avait laissé entrevoir de belles prédispositions lors de ses cinq apparitions sous le maillot des Crocos cette saison, ne terminera pas la saison au Nîmes Olympique. Le club gardois a effectivement annoncé le prêt de son jeune latéral gauche (21 ans) au Gazélec Ajaccio, pensionnaire de National, pour les six prochains mois.

"C'est une très bonne chose pour lui, il va récupérer du temps de jeu et il reviendra avec un statut différent", avait expliqué l'entraîneur nîmois Bernard Blaquart, plus tôt ce vendredi. "Il y a des paliers à passer entre le National 2 (championnat dans lequel évolue la réserve du NO, ndlr) et la Ligue 1, le gouffre est trop important. Ce prêt va lui permettre de franchir une étape."