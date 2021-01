Officiel - Nîmes-Lorient reporté !

La tendance ces dernières heures était à un report et c'est désormais officiel, la rencontre entre Nîmes et Lorient n'aura pas lieu ce dimanche. Pour le second week-end consécutif, les Merlus ne disputeront pas de match à cause d'un trop grand nombre de joueurs positifs à la Covid-19. Selon les informations de Ouest-France, seulement 12 joueurs ont pu prendre part à l'entrainement collectif ce lundi.

"En raison d'un nombre important de cas de Covid-19 dans l'effectif lorientais, la Commission des Compétitions de la LFP reporte la rencontre Nîmes - Lorient à une date ultérieure" a annoncé le Nîmes Olympique dans un communiqué.