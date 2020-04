Officiel - Norwich s'offre un premier renfort offensif

L'arrêt des compétitions ne signifie pas que le monde footballistique s'est totalement arrêté de tourner. Les clubs profitent de cette période pour peaufiner leur plan en vue du prochain mercato, mais également pour lancer leurs premiers assauts. Norwich City n'avait d'ailleurs pas une seule minute à perdre ! Actuel dernier de Premier League, le club anglais a annoncé ce vendredi soir la signature de Danel Sinani, jeune joueur offensif luxembourgeois.

En fin de contrat en juin prochain, ce joueur de 23 ans joue depuis 2017 au F91 Dudelange. Capable d'évoluer sur l'aile ou dans le coeur du jeu, ce Serbe d'origine a inscrit 24 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 4 en 5 matchs d'Europa League. Il a paraphé un contrat de 3 ans avec les Canaries, qu'il rejoindra au terme de la saison en cours.

📝 Norwich City are delighted to confirm the signing of Luxembourgish midfielder Danel Sinani!



The 23-year-old will join the Club at the start of next season.