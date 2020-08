Officiel - Nouveau maillot extérieur pour la Juventus

Une semaine après son maillot domicile, et à quelques heures d'affronter l'Olympique Lyonnais en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a présenté son maillot extérieur. Comme celui qui sera porté ce soir par les Gones, il est à dominante sombre, avec des détails argentés sur les trois bandes, la marque, le logo, le sponsor et le bout des manches.

"En combinant subtilement l'élégance et la modernité pour produire quelque chose de pertinent et propre à la Juventus, ce nouveau maillot présente une esthétique classique et contemporaine, inspirée par le monde de l'art moderne", peut-on lire dans le communiqué d'Adidas.