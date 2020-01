Officiel - Nuno Da Costa s'envole pour Nottingham

Comme pressenti depuis quelques jours, l'avant-centre Nuno Da Costa (28 ans) quitte Strasbourg pour Nottingham Forest, actuellement troisième de Championship (D2 anglaise). Le Cap-Verdien s'est engagé pour trois ans et demi en faveur du Forest, jusqu'en juin 2023. À en croire les informations de L'Équipe, le montant de la transaction devrait avoisiner les 2 millions d'euros. Arrivé en provenance de Valenciennes en 2017 contre 600 000 euros, il n'a inscrit que deux buts cette saison en 20 matchs joués.

✍️ Nuno checks in!#NFFC are delighted to announce the signing of international striker Nuno Da Costa for an undisclosed fee from RC Strasbourg. pic.twitter.com/NbLb4qfNoN