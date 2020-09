Officiel - OL : Bertrand Traoré vendu à Aston Villa

Vivement critiqué depuis plusieurs mois, Bertrand Traoré n'entrait plus dans les plans de Rudi Garcia pour cette saison 2020-2021. L'OL, qui a placé le Burkinabé sur la liste des transferts, a fini par trouver preneur. C'est Aston Villa, fraîchement promu en Premier League qui s'est attaché les services de l'ailier de 25 ans. Le club rhodanien a annoncé l'information lui-même ce matin via un communiqué, dans lequel on apprend que le coût de l'opération dépasse, bonus compris, les 20 M d'euros. Une belle vente pour les dirigeants lyonnais qui avaient signé Traoré contre 10 M d'euros.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de l’international burkinabé Bertrand Traoré au club anglais d’Aston Villa ⤵https://t.co/YkYrA2QcUR — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2020