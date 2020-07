Officiel - OL : Vincent Ponsot promu Directeur du football

Vincent Ponsot obtient une promotion à Lyon. Jusqu'alors Directeur Général Adjoint en charge des ressources humaines, juridique et administration sportive, le dirigeant est promu Directeur du Football "sur l’activité core-business constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines ; des académies filles et garçons ainsi que des académies internationales" lit-on sur le communiqué de presse. Il sera en lien direct avec Jean-Michel Aulas et le Directeur Général Thierry Sauvage. "La communication sportive est placée désormais sous la responsabilité du Directeur Général du Football".