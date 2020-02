Officiel - Olivier Létang quitte le Stade Rennais !

Surprise à Rennes, qui annonce ce vendredi le départ de son président Olivier Létang.

Le Stade Rennais n'en finit plus de surprendre. Vainqueur de la dernière Coupe de France en battant le PSG en finale, actuel troisième de Ligue 1 devant Lille, Lyon ou Monaco, le club breton a officialisé ce vendredi, en plein milieu de la saison, le départ de son président Olivier Létang (47 ans). Arrivé en novembre 2017 pour remplacer René Ruello, il est remplacé "en attendant la nomination du nouveau dirigeant" par Jacques Delanoë, actuel président du conseil d'administration.

"François-Henri Pinault, l’actionnaire du Stade Rennais FC depuis 1998, remercie Olivier Létang de son engagement et de sa contribution à la belle trajectoire du club depuis son arrivée en novembre 2017", peut-on lire sur le communiqué du SRFC, qui ne révèle évidemment pas les raisons de ce départ inopiné. Peu d'informations supplémentaires émanent de la déclaration de Létang, qui indique tout de même quitter Rennes "à contrecoeur".

Létang, qui avait immédiatement marqué son territoire en remplaçant Christian Gourcuff par Sabri Lamouchi fin 2017, est aussi celui qui avait lancé sur le banc Julien Stéphan, quasiment un an plus tard. Avec ce dernier, le Stade Rennais avait réalisé un joli parcours en Ligue Europa et remporté la Coupe de France, donc, en 2018-2019. Malgré des éliminations précoces en C3 (phase de poules) et en Coupe de la Ligue (8e de finale), cette saison devait marquer, avec une potentielle accession à la Champions League, une continuité dans l'évolution du club. Celle-ci est complètement remise en question...