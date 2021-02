Officiel - Olivier Ntcham déboule à l'OM !

C'était attendu, c'est désormais officiel, Olivier Ntcham est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de 24 ans remplace numériquement Morgan Sanson, parti à Aston Villa, en étant prêté avec option d'achat par le Celtic Glasgow. Selon les dernières rumeurs, le montant de l'option d'achat serait de 5 millions d'euros. Cette saison, il a disputé 23 matchs pour 1 but et 2 passes décisives.

"L’Olympique de Marseille tient sa troisième recrue hivernale. L’international espoir français rejoint l’OM en prêt avec option d’achat, après trois saisons et demie passées au Celtic Glasgow. Formé à Manchester City, il rejoint l’Italie et le Genoa en 2015, il dispute 41 matchs en deux saisons avant de s’engager par la suite au Celtic Glasgow. Avec 147 apparitions, il remporte 8 trophées en Ecosse et dispute 22 matchs européens. Très polyvalent, Olivier Ntcham est un milieu de terrain combatif, solide dans les duels, avec un sens du placement et une qualité d’anticipation et de relance. Ses qualités ont fait de lui l’un des plus grands espoirs français." lit-on dans le communiqué de l'OM.