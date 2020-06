Officiel - Paul Mitchell, nouveau directeur sportif de l'AS Monaco

C'était attendu, c'est désormais officiel : l'AS Monaco a nommé ce mercredi Paul Mitchell au poste de directeur sportif. Un gros coup pour le club du Rocher, qui accueille là un ponte du recrutement, spécialiste du scouting de jeunes pépites à travers le monde. Le dirigeant anglais (38 ans), passé par Southampton et Tottenham, avait ensuite rejoint Leipzig en tant que responsable du recrutement, avant de devenir le directeur technique du football du groupe RedBull. "Sous la direction d’Oleg Petrov (vice-président, ndlr), Paul Mitchell sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco, de l’Academy au groupe professionnel, et du Cercle Bruges (club satellite, ndlr)", indique l'ASM dans son communiqué.

"Je me réjouis de venir à l’AS Monaco. Je tiens à remercier M. Oleg Petrov et le Club pour leur confiance. Je tiens également à remercier Red Bull pour les années passées à leurs côtés", déclare Mitchell. "Je suis impatient de prendre mes fonctions, de rencontrer les équipes et de commencer à travailler ensemble pour développer le projet et mettre en place une philosophie durable pour le club." Le club de la Principauté, 9e du dernier championnat de Ligue 1, précise que Mitchell débarque à Monaco accompagné de Laurence Stewart, également passé par RedBull et qui arrive en tant que "responsable du recrutement et du développement sportif".