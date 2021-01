Officiel - Paulo Sousa est le nouveau sélectionneur de la Pologne !

Paulo Sousa est le nouveau sélectionneur de la Pologne ! La Fédération polonaise de football vient de l'annoncer via un communiqué de presse. Le technicien de 50 ans, passé par Leicester, était libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux, en août 2020. Si la durée du contrat n'a pas été dévoilée, le Portugais sera sur le banc en juin prochain pour l'Euro, dans le groupe de la Slovaquie, l'Espagne et la Suède.

"Je suis honoré et fier d'être l'entraîneur de l'équipe nationale polonaise. (...) Avec la bonne mentalité, la bonne discipline, l'organisation et la bonne approche, avec moi, mon staff, les employés de la fédération et le soutien de toute la nation, nous serons forts. Je suis sûr que toute la Pologne sera fière de son équipe nationale" a-t-il déclaré.