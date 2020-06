Officiel - Payet prolonge à l'OM et consent une importante baisse de salaire !

Bonne nouvelle pour l'OM : Dimitri Payet (33 ans), son maître à jouer, a accepté de prolonger son contrat jusqu'en 2024, consentant au passage de beaux efforts sur le plan financier.

À l'occasion d'une conférence de presse, organisée ce samedi après-midi à La Commanderie, Jacques-Henri Eyraud, accompagné de Dimitri Payet et André Villas-Boas, a annoncé la prolongation de contrat du milieu de terrain offensif réunionnais, qui a accepté une importante baisse de salaire. Le numéro 10 des Ciel-et-Blanc (33 ans) a étendu son bail de deux saisons supplémentaires aux abords du Stade Vélodrome, portant ainsi son engagement jusqu'au 30 juin 2024. Ce nouveau contrat est assorti d'un projet de reconversion.

"Cet événement, Dimitri Payet l'a voulu. Il est venu à ma rencontre pour être marseillais à vie. Il souhaitait terminer sa carrière ici et avoir un projet de reconversion au sein du club. On a démarré nos discussions et Dimitri Payet va prolonger jusqu'en 2024", a lancé le président phocéen devant les journalistes, et de préciser que le natif de Saint-Pierre "a accepté de diviser son salaire par 2 pour la saison 20-21, de 30% pour la saison 21-22. Pour les 2 années qui suivent il a accepté une baisse de 40 à 60% , il a renoncé à ses primes de qualifications européennes, et une très grande partie de sa rémunération ne sera garantie que s'il est titulaire".

L'international français (38 sélections, 8 buts), qui émargeait actuellement à environ 500 000 euros par mois, a ensuite confirmé les propos de son dirigeant : "J'ai souvent dit que j'aimais ce club, que ma famille s'y sentait bien. Le geste a germé dans ma tête quand le président a dit que les joueurs devaient faire des efforts. Qui mieux que moi pour montrer l'exemple. Aimer le club le dire c'est bien, le monter c'est mieux", a expliqué le milieu de terrain offensif (9 buts et 4 passes décisives en 22 matches de Ligue 1 cette saison). "Je veux vraiment faire partie de l'OM et l'aider à grandir", a-t-il conclu, mettant ses actes en accord avec ses paroles.