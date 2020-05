Officiel - Peguy Luyindula nommé directeur sportif à Dijon

Le mois dernier, Olivier Delcourt annonçait que Sébastien Larcier quittait son poste de directeur de la cellule de recrutement à Dijon. Aujourd'hui, dans un communiqué, le club explique par la suite avoir "mené un projet de refonte de son organisation qui a abouti sur la création d’un poste de Directeur sportif". Le DFCO annonce compter désormais sur les services de Peguy Luyindula à ce poste pour relever un nouveau challenge. L'ancien conseiller du Président Delcourt "sera en charge de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine".

Arrivé au poste de conseiller stratégique l'été dernier, Luyindula a rapidement convaincu ses dirigeants d'être la bonne recrue pour cette nouvelle fonction. Passé par les plus grands clubs français, notamment Lyon (2001-2004), Marseille (2004-2007) et le PSG (2007-2012), cet ancien joueur dispose d'une expérience du haut niveau et a même porté les couleurs de l'équipe de France à six reprises. Ravi de cette décision, il a déclaré : "je suis bien évidemment reconnaissant et honoré de la nouvelle mission qui m'a été confiée. Comme depuis mon arrivée, je vais mettre tout mon investissement pour aider le club à pérenniser sa présence parmi l'élite et poursuivre le travail de structuration de la politique sportive du DFCO, masculin et féminin".