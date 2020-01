Officiel - Petar Skuletic file en Turquie

Petar Skuletic (29 ans) quitte déjà Montpellier. Arrivé il y a un an et demi en provenance de la Turquie, l'attaquant montpelliérain s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Sivasspor, en prêt. Le club turc l'a annoncé via les réseaux sociaux. Dans l'Hérault, Skuletic a inscrit 1 but en 36 apparitions, toutes compétitions confondues.

Demir Grup Sivasspor'umuz, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.



👉 https://t.co/7o98zZ7t7D pic.twitter.com/T3xyezHmRL — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 31, 2020