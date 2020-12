Officiel - Philippe Montanier viré du Standard de Liège

Deux licenciements en un an, triste bilan 2020 pour Philippe Montanier. Après son éviction du RC Lens en février dernier, l'entraîneur français avait su rebondir en Belgique du côté du Standard de Liège. L'expérience a finalement tourné court. Éliminés des les poules de Ligue Europa et seulement 11èmes de Jupiler Pro League, les Rouges connaissent un mauvais début de saison et c'est leur coach qui en fait les frais. "L’enchaînement de résultats sportifs négatifs depuis plusieurs semaines ne laisse plus d’autres choix que de se séparer du coach français et de son adjoint Mickaël Debeve", a commenté le club dans son communiqué.

📝 Philippe Montanier et le Standard se séparent ➡ https://t.co/rk9cEK4HHu



📝 Philippe Montanier en Standard gaan uit elkaar ➡ https://t.co/xs7FCQ5F0a#RSCL pic.twitter.com/gmjezJN9Hf — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 26, 2020