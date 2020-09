Officiel - Pierre-Emerick Aubameyang prolonge enfin avec Arsenal !

Arrivé en janvier 2018 à Arsenal contre 63 millions d'euros, Pierre-Emerick Aubameyang est le leader incontesté de l'attaque londonienne. L'attaquant gabonnais, qui arrivait en fin de contrat en 2021, vient de prolonger son contrat avec les pensionnaires de l'Emirates Stadium jusqu'en juin 2023 ! Malgré ses 31 ans, l'ancien Stéphanois vient de décrocher le gros lot puisqu'il a arraché une revalorisation salariale XXL, qui fait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif et de toute l'histoire du club !

