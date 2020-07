Officiel - Presnel Kimpembe prolonge au PSG

Presnel Kimpembe a prolongé son contrat d'un an avec le PSG. Le "Maestro" est désormais lié aux Rouge-et-Bleu jusqu'en 2024.

C'est une très, très bonne nouvelle que vient de dévoiler le Paris Saint-Germain : initialement lié jusqu'en 2023, Presnel Kimpembe a accepté, ce samedi, de prolonger son bail sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Le défenseur central français (24 ans) a étendu son engagement d'une saison supplémentaire aux abords du Parc des Princes, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Arrivé au club en 2005, l'international tricolore (9 sélections) a disputé, depuis 2014 et ses débuts avec les pros, 136 matches officiels toutes compétitions confondues (1 but), et a remporté 13 trophées : 5 Ligue 1 (2015, 2016, 2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2016, 2017, 2018), 3 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018) et 2 Trophées des Champions (2016, 2017).