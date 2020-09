Officiel - Rafael quitte l'OL pour Basaksehir

Une page se tourne à l'Olympique Lyonnais, qui vient de confirmer ce mardi le départ de Rafael, après cinq saisons passées au club. Le défenseur brésilien (30 ans), comme pressenti, rejoint la Turquie et l'Istanbul Basaksehir, où il s'est engagé pour deux saisons (plus une en option). L'OL précise que son contrat, qui courait jusqu'en juin 2021, a été résilié pour lui permettre de partir, à sa demande. "L’Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit", peut-on lire dans le communiqué du club rhodanien.

Après Tousart (Hertha Berlin), Kitala (Sochaux), Gouiri (Nice), Ndicka Matam (Ostende), Margueron (Clermont), Terrier (Rennes), Solet (Salzburg), Diop (Dijon) et Marçal (Wolverhampton), il s'agit du dixième départ côté lyonnais cet été. L'exode devrait se poursuivre jusqu'au 5 octobre, avec sur la liste des potentiels partants les noms de Memphis Depay, Houssem Aouar, Youssouf Koné, Moussa Dembélé ou encore Bertrand Traoré.