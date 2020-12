Officiel - Raymond Domenech devient l'entraîneur du FC Nantes !

Raymond Domenech est de retour sur un banc de touche. L'ancien sélectionneur des Bleus débarque au FC Nantes, qui vient d'acter son arrivée dans un communiqué officiel.

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes, englué à une inquiétante seizième place du classement de Ligue 1 (15 points, 3 victoires, 6 nuls, 8 défaites) après dix-sept journées. Le technicien français de 68 ans, sélectionneur de l'équipe de France de 2004 à 2010, s'est engagé en faveur des Canaris jusqu'au terme de la saison 2020-2021. Il succède à Patrick Collot, qui avait assuré l'intérim sur le banc de touche nantais après l'éviction de Christian Gourcuff, survenue au début du mois (8 décembre).

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes !", a indiqué le nouvel homme fort des Jaune-et-Vert suite à la signature de son contrat de six mois.