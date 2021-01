Officiel - Rebocho et Robail quittent Guingamp

En difficulté cette saison, l'EA Guingamp profite de ce mercato pour faire partir certains joueurs à l'image de Gaëtan Robail (27 ans), devenu indésirable. Arrivé en prêt du RC Lens cet été, l'attaquant passé par PSG ne s'est jamais imposé en Bretagne et retourne dans le Nord. Il est prêté du côté de Valenciennes par les Sang et Or. Autre départ pour l'EAG, celui de Pedro Rebocho (25 ans) en prêt au Paços de Ferreira. Déjà désireux de quitter Guingamp cet été, le latéral lusitanien rebondit chez lui au Portugal.