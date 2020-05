Officiel - Reims prolonge Marshall Munetsi

Le Stade de Reims est en train d'assurer ses arrières en conservant ses jeunes joueurs. Après Moreto Cassama en début de semaine, le club champenois a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de son jeune milieu défensif Marshall Munetsi (23 ans) ! Arrivé libre l'été dernier après une expérience aux Orlando Pirates (Afrique du Sud), l'international zimbabwéen s'est parfaitement acclimaté au football français. Utilisé à 21 reprises toutes compétitions confondues (2 passes décisives) par David Guion, il a étendu son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024.

"Sur le plan sportif comme humain, Marshall est l’une des grandes satisfactions de la saison. La cellule recrutement avait étudié de manière approfondie l’homme et le joueur mais il y a toujours cette part d’inconnue liée à l’adaptation culturelle comme climatique. Marshall a justifié la confiance placée en lui, son état d’esprit comme ses performances ont été remarquables. La présente prolongation vient valider une première saison pleine de promesses. Cette signature me touche d’autant plus que je sais tout le travail additionnel que le joueur a accompli pour saisir sa chance" a déclaré Jean-Pierre Caillot, le président rémois.