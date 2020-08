Officiel - Reims signe un partenariat avec un club portugais !

Via un communiqué de presse, le Stade de Reims vient d'annoncer la signature d’un partenariat pour les trois prochaines saisons avec le FC Paços de Ferreira, qui évolue en Liga Nos (D1 portugaise). Ce rapprochement a pour but de "créer des synergies sportives à travers des échanges techniques, d’éventuels prêts de jeunes talents du groupe Pro 2 et plus globalement à étendre sa zone d’influence sur un territoire riche en talents à l’image de Ghislain Konan et Moreto Cassama, issus du vivier portugais" lit-on dans le communiqué. "Il s’agit également, par des échanges constants, de se nourrir d’un championnat émergent et d’un club en plein renouveau, doté d’un centre d’entraînement et d’un stade de dernière génération."

Plus que jamais, ce soir, tous les regards sont tournés vers le Portugal...



🤝 Le #SDR a le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat pour trois saisons avec le @fcpf, traditionnel et ambitieux club de #LigaNos.



Un premier pont vers l'Europe 👉 https://t.co/O3tJnaIhUw pic.twitter.com/jXF1UgnO37 — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 19, 2020