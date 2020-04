Officiel - Rennes : Louis Cardiet est décédé

C'est à l'âge de 77 ans qu'est décédé Louis Cardiet, légende du Stade Rennais. Avec 328 matchs disputés entre 1964 et 1973, l'ancien international français (6 sélections), reste comme le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du club breton. Le défenseur, capitaine des Rouge et Noir durant son passage, avait également participé aux deux succès rennais en Coupe de France de 1965 et 1971. Deuxième disparition en moins de vingt-quatre heures pour le championnat de France, après celle de Robert Herbin, hier soir.

Triste jour pour la famille du Stade Rennais F.C.



Double vainqueur de la @coupedefrance en 1965 et en 1971, Louis Cardiet, légende du club, nous a quittés à l’âge de 77 ans.



Repose en paix Louis. ❤🖤



