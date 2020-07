Officiel - Rennes annonce le départ de Sylvain Armand

Pressenti depuis dès semaines, le départ de Sylvain Armand a été confirmé par le Stade Rennais ce mercredi. Coordinateur sportif depuis janvier 2018, l'ancien joueur professionnel quitte la Bretagne après deux ans de bons et loyaux services.

"J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années. Une page se tourne, de nouveaux challenges s’ouvrent à moi, mais je garderai le Stade Rennais F.C. et ses supporters dans mon cœur" a-t-il déclaré.