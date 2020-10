Officiel - Rennes casse sa tirelire pour Jérémy Doku

Le Stade Rennais tient son nouvel ailier ! Le club breton vient d'annoncer la signature de Jérémy Doku (18 ans) tout droit en provenance d'Anderlecht. Le jeune espoir belge aurait été transféré pour 25 millions d'euros selon les dernières rumeurs. "Réputé pour son explosivité hors du commun et sa vélocité, le Belgo-Ghanéen totalise 33 matchs, 5 buts et 7 passes décisives en Jupiler Pro League avec Anderlecht" explique le communiqué de Rennes.

"C’est une venue importante pour nous. On voit que l’équipe est déjà bien en place et on espère que ces derniers renforts pourront apporter ce supplément qui permettra de rester dans les premières places du championnat et de bien figurer en Champions League. Jérémy Doku est sur les radars de tous les plus grands clubs. Le Stade Rennais F.C. est capable aujourd’hui de lutter dans cette catégorie. Pour Jérémy, c’est une étape fantastique" a déclaré Nicolas Holveck. À Rennes, Doku a signé 5 ans.