Officiel - Rennes confirme la démission de Julien Stéphan !

Comme expliqué il y a quelques minutes seulement, Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur de Rennes ! Le technicien de 40 ans a posé sa démission sur le bureau des dirigeants ce week-end, et elle a été acceptée. Via un communiqué de presse, le club breton a confirmé la nouvelle ce lundi matin.

"Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces 9 années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle" est-il écrit. Stéphan repart tout de même du SRFC avec de superbes réussites : la Coupe de France remportée en 2019, une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa la même année, ou encore une place en Ligue des Champions cette saison. Philippe Bizeul, adjoint de Julien Stéphan et titulaire du BEPF, assurera l’intérim dès la séance de ce matin.