Officiel - Roberto Martinez prolonge avec la Belgique

La Fédération royale belge de football (RBFA) a annoncé ce matin la prolongation du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. L'Espagnol, arrivé à la tête des Diables Rouges en août 2016 arrivait en fin de contrat cet été. A 46 ans, il a prolongé son bail de 2 ans avec, en ligne de mire, une deuxième participation à la Coupe du monde en 2022 au Qatar. L'annonce a été faite par le capitaine, Eden Hazard dans une sympathique mise en scène.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN