Officiel - Robinho est libre de tout contrat

Champion de Turquie 2019-2020 avec l'Istanbul Basaksehir, Robinho (36 ans) quitte le club turc qui a officialisé son départ sur Twitter. Cette saison, l'ancien attaquant du Real Madrid a disputé 15 rencontres de Süper Lig mais n'a pas inscrit le moindre but. Le Brésilien est désormais libre de tout contrat. Basaksehir a tenu à remercier le joueur et a salué "son exemplarité et son humilité".

🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.



➡️ https://t.co/9fJR8mAkfG pic.twitter.com/iSjOyxjfKc — İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 7, 2020