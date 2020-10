Officiel - Romain Amalfitano quitte le DFCO direction l'Arabie Saoudite

C'était attendu, c'est désormais officiel : Romain Amalfitano (31 ans) quitte la France et le Dijon FCO pour rallier l'Arabie Saoudite et la formation d'Al-Faisaly. Le milieu de terrain s'est engagé pour deux saisons, plus une troisième année supplémentaire en option. Arrivé à Dijon en 2013 en provenance de Newcastle, le natif de Nice va donc retrouver Julio Tavares, son ancien coéquipier au DFCO.

إدارة النادي تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب الفرنسي " رومان امالفيتانو " #الفيصلي https://t.co/bB8Da4nTm0 pic.twitter.com/4SHyLtdDKf — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) October 25, 2020