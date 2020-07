Officiel - Rony Lopes débarque à Nice !

L'OGC Nice vient de réaliser un gros coup sur le mercato ! En effet, les Aiglons viennent d'ajouter Rony Lopes à leur effectif pour cette nouvelle saison.

Via un communiqué de presse, l’OGC Nice a annoncé sa sixième recrue de la saison : Rony Lopes ! Le club niçois et le Séville FC sont tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat de Rony Lopes (24 ans). L'option d'achat est estimée à 20 millions d'euros ! Le milieu offensif portugais, passé par Lille et Monaco notamment, tentera de se relancer après avoir échoué à Séville cette saison (14 matchs seulement, 1 passe décisive).

L'international portugais (2 sélections) sera présenté à la presse ce jeudi (12h30), et intègrera dans le même temps le groupe professionnel de Patrick Vieira. Sur les réseaux sociaux, le désormais ex-Andalous a livré quelques mots : "Très heureux de rejoindre l’OGC Nice, et surtout impatient de débuter cette nouvelle aventure !"