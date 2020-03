Officiel - Roy Hodgson en reprend pour un an avec Crystal Palace

Libre en fin de saison, Roy Hodgson (72 ans) poursuit l'aventure à la tête de Crystal Palace. L'entraîneur anglais a paraphé, ce vendredi, un nouveau bail d'une année en faveur des Eagles, soit jusqu'au 30 juin 2021. "Je suis ravi que le club et moi-même sommes parvenus à un accord. Je suis fier de ce que nous avons accompli depuis ma nomination il y a deux ans et demi et j'ai hâte que l'on travaille ensemble à l'avenir", a confié le technicien du club londonien, qu'il avait rejoint en septembre 2017. Crystal Palace occupe actuellement la douzième place de la Premier League avant la venue de Watford, ce samedi, comptant pour la 29ème journée de championnat.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020