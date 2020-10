Officiel - Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forrest

Arrivé en juin 2019, Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest, qu'il avait conduit à une belle septième place lors du précédent exercice. L'entraîneur français de 48 ans paie le très, très mauvais début de saison de sa désormais ex-équipe, qui s'est incliné à quatre reprises lors de ses quatre première sorties en Championship (D2 anglaise). Chris Hughton (61 ans), passé par Brighton & Hove Albion ou encore Newcastle, le remplace à la tête du club double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980).

#NFFC can confirm that the contract of head coach Sabri Lamouchi has been terminated with immediate effect.