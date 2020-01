Officiel - Sadio Mané élu meilleur joueur africain de l'année 2019 !

A l'occasion des CAF Awards 2019 organisés ce mardi soir, Sadio Mané (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2019. Vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la CAN et quatrième du Ballon d'Or 2019, le Sénégalais succède à son coéquipier Mohamed Salah, vainqueur des deux dernières éditions. L'année passée, Mané a inscrit 32 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds, terminant par ailleurs co-meilleur buteur de Premier League.

