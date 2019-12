C'était redouté et c'est désormais confirmé : Yusuf Yazici ne rejouera plus cette saison avec le LOSC. Ce lundi après-midi, le club nordiste a indiqué que l'international turc de 22 ans souffre bel et bien d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le joueur sera opéré dans les prochains jours.