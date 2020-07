Officiel - Salomon Kalou signe au Brésil

Dix-sept ans après son arrivée au Feyenoord Rotterdam, Salomon Kalou quitte le continent. L'attaquant ivoirien (34 ans) ne retourne pas en Afrique, mais s'exile au Brésil, où il s'est engagé pour une saison avec Botafogo. Outre son passage au Pays-Bas, on retiendra de son passage en Europe ses expériences à Chelsea (2006-2012) et à Lille (2012-2014). Celle au Hertha Berlin, où il évoluait depuis six ans, se sera tristement soldée par une polémique lors de la reprise de l'entraînement, suivie d'une suspension.

Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐🇨🇮 pic.twitter.com/xchDuigGTp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020