Officiel - Sergey Semak prolonge au Zénith Saint-Pétersbourg

À la tête du Zénith Saint-Pétersbourg depuis désormais deux saisons, Sergei Semak (44 ans), en course pour remporter le championnat de Russie pour la deuxième année de rang, jouit de la totale confiance de ses dirigeants. C'est donc sans réelle surprise que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain (entre 2005 et 2006, 31 matches, 1 but) vient, en ce lundi, d'étendre son bail en faveur du club russe. En fin de contrat au 30 juin, il a ressigné pour deux saisons supplémentaires (+ une année en option), soit au minimum jusqu'en 2022.