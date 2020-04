Officiel - Séville perd son procès pour Lenglet et doit indemniser Nancy

Voilà une bonne nouvelle pour les comptes de Nancy. En effet, le club nancéien vient d'annoncer, via les réseaux sociaux, que le FC Séville a été condamné à lui verser 3,7 millions d'euros dans le cadre du transfert de Clément Lenglet à Barcelone en juillet 2018 pour 35 millions d'euros. Ces 3,7 M représentent les 12% prévus sur la revente lors du transfert du Français en Andalousie un an et demi plus tôt, en janvier 2017. Séville avait contesté le paiement de cette clause, prétextant que le Barça avait payé le montant de la clause libératoire de Lenglet.

