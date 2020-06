Officiel - Shane Long poursuit l'aventure à Southampton

En fin de contrat au 30 juin, Shane Long (33 ans) poursuit l'aventure sous les couleurs de Southampton. Arrivé aux abords du St Mary's Stadium en 2014, l'attaquant irlandais, auteur de quatre buts et trois passes décisives 24 matches joués toutes compétitions confondues cette saison, vient ce jeudi de prolonger son bail de deux ans avec les Saints, soit jusqu'en 2022.

"J'adore la façon dont le club est géré, j'aime ce que représente le club et je suis enthousiasmé par ce que le club fera au cours des deux prochaines années. Je peux voir le club remonter au classement, là où nous voulons tous être, et je veux en faire partie. Je suis simplement ravi de le faire", a lancé le principal intéressé suite à la signature de son nouveau contrat.

#SaintsFC is delighted to announce that forward @ShaneLong7 has agreed a two-year contract extension at St Mary’s! 😇