Officiel - Siebatcheu prêté par Rennes aux Young Boys de Berne

Il y a deux ans, Jordan Siebatcheu débarquait au Stade Rennais en provenance de Reims contre la somme de 9 M d'euros. Un an, 29 matches de L1 et 3 petits buts seulement plus tard, l'avant-centre de 24 ans fait ses bagages et quitte la Bretagne pour rallier la Suisse. Les Young Boys de Berne et Rennes sont tombés d'accord pour le prêt du joueur français, avec une option d'achat estimée à hauteur de 2,5 M d'euros. C'est le quatrième joueur prêté par le Stade Rennais cette saison.

