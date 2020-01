Officiel - Simon Kjaer prêté au Milan AC

Via son compte Twitter, le FC Séville a officialisé le départ en prêt de Simon Kjaer pour le Milan AC. L'ancien joueur du LOSC (2013-2015), prêté à l'Atalanta Bergame depuis le début de la saison (6 matchs joués), s'est engagé en faveur du club lombard pour les six prochains mois. L'arrivée du défenseur central de 30 ans chez les Rossoneri renforce un peu plus l'idée d'un transfert de Jérôme Boateng (31 ans, Bayern Munich) vers Arsenal où Mikel Arteta remue ciel et terre pour renforcer sa défense.