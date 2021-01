Officiel - Sinaly Diomandé prolonge avec l'OL !

Auteur de bonnes prestations depuis le début de la saison (16 matchs de Ligue 1) avec l'OL, qu'il a rejoint en 2019, Sinaly Diomandé a été récompensé de ses efforts ! En effet, le défenseur central ivoirien vient de prolonger de deux saisons supplémentaires son contrat avec les Gones, soit jusqu'en 2025.

"Je suis très heureux d’avoir prolongé avec l’OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progressé. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler" a-t-il déclaré.