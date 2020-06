Officiel - Six départs annoncés à l'AJ Auxerre

C'est ce qu'on appelle un grand ménage de printemps. Ce dimanche, l'AJ Auxerre a annoncé les départs de six joueurs de son effectif professionnel. Prêté par l'OGC Nice, Eddy Sylvestre n'est pas conservé par le club bourguignon. Trois joueurs sont quant à eux en fin de contrat et plient leurs bagages : Mohamed Yattara, Benjaoud Youssouf et Zacharie Boucher. De son côté, le milieu Mickaël Barreto a a déclaré vouloir changer d'air tandis que Jordan Adéoti quitte lui aussi le club.

ℹ️ 𝐒𝐢𝐱 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐥'𝐚𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞.



