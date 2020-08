Officiel - Southampton met la main sur Mohamed Salisu

Le Stade Rennais va devoir se trouver une nouvelle piste en défense centrale. En effet, Mohamed Salisu (21 ans), pisté notamment par les Bretons, s'est engagé, ce mercredi, avec Southampton. Le club de Premier League a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Âgé de 21 ans, le Ghanéen a paraphé un bail de 4 ans avec les Saints. Si le montant de la transaction n'a pas filtré, ce dernier aurait coûté 12 millions d'euros selon les rumeurs, le montant de la clause libératoire fixée par le Real Valladolid.

"Southampton est un club avec une histoire très riche en ce qui concerne le développement des jeunes joueurs. C'est un très bon club pour moi pour me perfectionner et beaucoup en tant que jeune joueur" a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu from @realvalladolid on a four-year contract! 😇